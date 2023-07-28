На завершение строительства автодороги в Тамбове выделили еще 183 млн рублей

Правительство Тамбовской области выделило 183,2 млн руб. на завершение строительства автодороги Советская-Запрудная в микрорайоне Донской в областном центре. Такое решение принял губернатор Максим Егоров, сообщила пресс-служба правительства региона.

Подрядчик для проведения работ был определен еще прошлым летом. Согласно порталу госзакупок, победителем аукциона, не снижая начальную цену контракта, стало местное ООО «СТРОЙ НЭС-АБ».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СТРОЙ НЭС-АБ» было зарегистрировано в Тамбове в 2000 году. Уставный капитал — 11,5 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральный директор — Павел Афанасьев. Бенефициар — Альберт Демурчян. Выручка в 2022 году составила 1 млрд руб. (в 2021-м — 834,6 млн руб.), чистая прибыль — 499 тыс. руб. (в 2021-м — 4 млн руб.).

Уточняется, что компания должна выполнить работы в течение шести месяцев с момента заключения контракта. По данным регионального министерства градостроительства и архитектуры, объект могут ввести в эксплуатацию этой осенью.

В правительстве региона уточнили, что строительство дороги Советская-Запрудная ведется по федеральной программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Общий объем финансирования составляет 942,6 млн руб.

Ранее подконтрольный властям «Липецкдоравтоцентр» получил муниципальный контракт на ремонт региональных дорог за 900 млн руб.

Алина Морозова

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