60% жителей Краснодара готовы обменять хранящееся золото на деньги

60% жителей Краснодара готовы расстаться с хранящимися дома ненужными изделиями из золота и получить за них реальные деньги, если бы им предложили адекватную цену. Об этом говорится в исследовании компании Goldex.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

У 68% опрошенных краснодарцев более пяти изделий из золота, меньше пяти — у 12%, у 20% респондентов золотых украшений нет. При этом Краснодар входит в число городов с самой большой долей подаренного золота и приобретенного в ломбардах или банках. 41,1% жителей города считают, что их украшения стоят более 100 тыс. руб.

При этом только 13% жителей Краснодара пользуются всеми золотыми украшениями по очереди. У 10% есть одно-два украшения, которыми они не пользуются, у 63% — больше двух и у 14% — очень много.

По данным исследования, на руках у жителей России сотни миллионов штук ювелирных украшений и изделий из золота, общая сумма которых превышает 3 трлн руб. При этом 2,5 трлн руб. в виде ювелирных украшений и изделий из золота не используются. 22% положительно относятся к их продаже, но не считают, что для этого пришло время. 4% считают золото неприкосновенным запасом и не готовы расстаться с ним.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram