Росимущество через суд пытается изъять убежище у завода «Воронежстальмост»

Арбитражный суд Воронежской области рассматривает иск территориального управления Росимущества об изъятии защитного сооружения площадью 185,6 кв. м у АО «Воронежстальмост». Оно расположено на улице Волгоградской, 39. Информация об этом появилась в картотеке дел.

Иск был принят к производству 24 января 2023 года. В качестве третьих лиц в деле фигурируют региональное управление Росреестра, главное управление МЧС по Воронежской области и банк ВТБ.

Росимущество требует изъять убежище из «незаконного владения» завода и передать его в собственность Российской Федерации в лице территориального управления. Это должно быть сделано в течение 30 дней со дня принятия судом соответствующего решения. За каждый день просрочки предлагается штраф в размере двух тыс. руб.

Во время июльского заседания прокурор заявил ходатайство об истребовании у регионального управления Росреестра «реестрового дела» в отношении участка, на котором расположено защитное сооружение. Суд удовлетворил его и отложил разбирательство до 9 августа.

Ранее экс-депутата Воронежской гордумы Сергея Кудрявцева осудили за мошенничество с убежищем, расположенным под ДК. им. Кирова. Установлено, что в апреле 2017 года парламентарий от лица ООО «Альянс ВК» предоставил в областной департамент имущественных и земельных отношений документы и заявление о получении земли на 5,6 тыс. кв. м без торгов за 2,5% от кадастровой стоимости. На основании его действий был заключен договор купли-продажи. После этого выяснилось, что Кудрявцев умолчал о наличии на участке убежища.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Из бомбоубежища выход платный».

Алина Морозова

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