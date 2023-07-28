Суды Кубани за полгода рассмотрели 451 тысячу гражданских дел

За первое полугодие суды Краснодарского края и мировые судьи рассмотрели 451,3 тыс. гражданских дел. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В апелляционную инстанцию по гражданским делам краевого суда поступило 16,4 тыс. дел и материалов. Из них рассмотрели 15,5 тыс. дел, отменили решения по 2,9 тыс. дел и изменили — 467.

По административным делам за полгода поступило 2,3 тыс., окончено производством — 3,2 тыс. дел. В апелляционном порядке отменили 771 решение, из них с вынесением нового — 376. На новое рассмотрение с направлением в суд первой инстанции было направлено по подсудности 366 дел, с изменением решений — 15, с прекращением производства по делу — 21.

Татьяна Ручкина

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