На Кубани треть осужденных лишили свободы

За первое полугодие 2023 года лишение свободы назначили 3,5 тыс. человек, что составляет 33,8% от всех осужденных. Из них 30,3% человек были ранее судимы, что повлияло на вид и сроки окончательного наказания, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Условный срок получили 2 тыс. человек или 18,9% осужденных. Штраф в качестве основного вида наказания назначили 1,4 тыс. осужденных, это 13,4% от их общего числа. Обязательные работы назначили 1,4 тыс. осужденным или 13,8 %, исправительные — 1,2 тыс. человек или 11,6%.

Ограничение свободы применялось в отношении 490 осужденных, что составляет 4,6% от общего их количества. Принудительные работы были назначены 138 лицам.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram