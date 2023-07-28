27 июля ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 71 снаряда

В четверг, 27 июля, ВСУ ударили по Белгородской области 71 снарядом (накануне — 16-ю). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. При обстрелах пострадал один человек, серьезных разрушений ни в одном населенном пункте не зафиксировано.

В Белгородском районе по селу Журавлевка со стороны Украины было выпущено семь артиллерийских снарядов. Также с беспилотника было сброшено три гранаты.

В Борисовском районе ВСУ обстреляли из миномета окраину хутора Лозовая Рудка — зафиксировано попадание пяти снарядов.

В Валуйском городском округе по селу Вериговка было выпущено четыре снаряда.

В Волоконовском районе окраину хутора Старый атаковали 15 минометными снарядами.

В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попали окраины сел Мокрая Орловка и Сподарюшино — зафиксировано попадание четырех и двух снарядов соответственно.

В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка было выпущено пять артиллерийских снарядов.

В Шебекинском городском округе по поселку Красное ударили одним минометным снарядом. В результате обстрела комбайнер получил осколочное ранение ноги. Его доставили в больницу. После оказания первой помощи врачи отправили пациента на амбулаторное лечение. Также поврежден комбайн. Кроме того, ВСУ выпустили шесть минометных снарядов по селу Терезовка, пять минометных снарядов — по хутору Панков, три танковых снаряда — по селу Белянка, по два минометных снаряда — по Новой Таволжанке и поселку Ленинский, семь минометных снарядов — по автомобильному пункту пропуска «Шебекино».

Как новые атаки ВСУ сказываются на восстановлении пострадавшей от обстрелов Белгородщины — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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