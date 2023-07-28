В Петербурге во время ремонта дома сохранили стену из девичьего винограда

Рабочим, ремонтировавшим фасад дома в Петроградском районе Санкт-Петербурга, удалось сохранить лозу девичьего винограда, покрывающую стену здания. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта Петербурга.

«Чтобы не повредить виноград во время проведения работ, его укрепили на временные конструкции, на расстоянии порядка 40 сантиметров от поля стены»,— рассказали в Фонде. Там отметили, что это первый подобный случай в их практике. Во время ремонта растение регулярно поливали, отметили в пресс-службе.

Здание, целую стену которого покрывает девичий виноград, расположено по адресу: улица Лизы Чайкиной, д. 18. Виноград на стене начали выращивать 17 лет назад, сейчас растение занимает площадь 800 кв. метров, а его вес составляет от тонны до полутора тонн. За растением ухаживают местные жители. В 2020 году им удалось спасти лозу от урагана.

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