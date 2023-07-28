Жителя Орловской области задержали за попытку принять участие в боевых действиях на стороне ВСУ

ФСБ России сообщила о задержании жителя Орловской области, который собирался уехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против России в составе «вооруженного формирования, признанного террористическим».

Против мужчины возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). По версии следствия, подозреваемый «инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного объединения». От службы безопасности Украины (СБУ) он получил сведения о порядке въезда в страну. Судя по переписке с «кураторами», мужчина изъявил желание отказаться от гражданства России.

На кануне ФСБ задержала за аналогичное преступление жителя Брянской области. Против мужчины возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению государственной измены (ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК РФ).

Сергей Толмачев