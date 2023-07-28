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Енисейское пароходство доставило плотокараван леса в Дудинку

28 июля в Дудинку прибыл плотокараван круглого леса. Лесоплот объемом 26,4 тыс. куб. м вышел из устья Ангары 16 июля. Его ширина достигала 70 м, длина – 800 м, осадка – 0,9 м.

Фото: предоставлено пресс-службой Енисейского речного пароходства

Фото: предоставлено пресс-службой Енисейского речного пароходства

Для транспортировки древесины были задействованы теплоходы Енисейского речного пароходства «Дмитрий Корольский», «РТ-701», «Абан», «Кононово», «Ангара-61» и «Ангара-63». Спуск состава через Осиновскую систему осуществлялся в сопровождении капитана-наставника службы безопасности судовождения Енисейского речного пароходства.

Транспортировка леса в плотах требует от экипажей большого мастерства и максимального внимания к постоянно меняющейся обстановке. На всём пути следования состава судоводители учитывают силу и направление ветра, используют естественные прикрытия от волн – мысы, береговые излучины и выступы. При сильном волнении каравану приходится останавливаться и пережидать шторм.

«Погодные условия благоприятствовали проводке плота. Благодаря большому опыту и высокому профессионализму речники успешно справились с задачей», – подчеркнул исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.

Всего в навигацию 2023 года пароходство планирует перевезти порядка 75 тыс. куб. м леса в плотах, что на 20% превышает показатель прошлого года. Первый плотокараван объемом 26,6 тыс. куб. м был доставлен в Дудинку в начале июля. Оставшийся объем древесины отправится вниз по Енисею в первой декаде августе.

В Дудинке на выемке леса из воды работает плавкран Енисейского пароходства.

АО «ЕРП»

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