Студент и аспирант ЯрГУ выиграли 2 млн рублей на реализацию своих стартапов

Два проекта студента и аспиранта ярославского Демидовского университета вошли в список победителей конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. На реализацию проектов разработчики получили по 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демидовский университет

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Демидовский университет

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Студент Егор Смурыгин займется созданием интеллектуального комплекса «Заря-1» для управления микроклиматом теплиц закрытого типа. В рамках проекта будет разработано мобильное приложение, IoT-датчики для отслеживания состояния почвы, климата, освещения вокруг растений и алгоритмы машинного обучения для анализа полученных данных и управления микроклиматом теплицы. Это позволит повысить урожайность и качество продукции, но при этом сэкономить на электричестве и удобрениях.

Аспирант Сергей Сажин будет разрабатывать и запускать маркетплейс российских научных технологий. По его словам, платформа позволит компаниям находить интересующие их технологии и связываться напрямую с разработчиками.

«Проблема поиска и подбора новых (в том числе импортозамещенных) технологий актуальна сегодня как никогда. Не всегда организациям, большим и малым компаниям, предприятиям легко и быстро удается найти необходимые для развития своего производства разработки, технологии. Маркетплейс позволит создать большое многофункциональное коммуникационное пространство между бизнесом и научными коллективами для взаимовыгодного сотрудничества»,— пояснил разработчик маркетплейса.

Алла Чижова