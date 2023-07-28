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Студент и аспирант ЯрГУ выиграли 2 млн рублей на реализацию своих стартапов

Два проекта студента и аспиранта ярославского Демидовского университета вошли в список победителей конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям. На реализацию проектов разработчики получили по 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Демидовский университет

Демидовский университет

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Демидовский университет

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Студент Егор Смурыгин займется созданием интеллектуального комплекса «Заря-1» для управления микроклиматом теплиц закрытого типа. В рамках проекта будет разработано мобильное приложение, IoT-датчики для отслеживания состояния почвы, климата, освещения вокруг растений и алгоритмы машинного обучения для анализа полученных данных и управления микроклиматом теплицы. Это позволит повысить урожайность и качество продукции, но при этом сэкономить на электричестве и удобрениях.

Аспирант Сергей Сажин будет разрабатывать и запускать маркетплейс российских научных технологий. По его словам, платформа позволит компаниям находить интересующие их технологии и связываться напрямую с разработчиками.

«Проблема поиска и подбора новых (в том числе импортозамещенных) технологий актуальна сегодня как никогда. Не всегда организациям, большим и малым компаниям, предприятиям легко и быстро удается найти необходимые для развития своего производства разработки, технологии. Маркетплейс позволит создать большое многофункциональное коммуникационное пространство между бизнесом и научными коллективами для взаимовыгодного сотрудничества»,— пояснил разработчик маркетплейса.

Алла Чижова

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