За ночь в Севастополе выпало более месячной нормы осадков

За ночь 28 июля в Севастополе выпало 29 мм осадков, что превышает месячную норму. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Сетевые организации зафиксировали 13 технологических нарушений в электросетях напряжением 6 тыс. вольт. Все их локализовали. Над восстановлением электроснабжения потребителям в круглосуточном режиме работают 24 бригады.

Еще более 30 бригад государственных и частных управляющих компаний работают с ночи над устранением последствий стихии. Все заявки по упавшим деревьям, подтопленным подъездам и протекшим крышам в работе. По адресу, где облицовка здания упала на детскую площадку, специалисты убирают территорию.

От «Водоканала» продолжают работать пять аварийных бригад, в составе которых 43 человека и семь единиц техники, включая две машины илососа.

Ночью в Севастополе прошел сильный ливень. Он подтопил территории и повалил деревья. Для устранения последствий непогоды был создан оперштаб.

Татьяна Ручкина

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