Фестиваль ретроавтомобилей в Мышкине вновь сделали открытым

Власти разрешили провести фестиваль ретроавтомобилей «Мышкинский самоходЪ» в городе Мышкине Ярославской области в открытом формате. Об этом в социальных сетях сообщила организатор мероприятия Любовь Гречухина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«"Самоход" допущен в Мышкин! Уважаемые горожане и гости города для вас все раритеты, вся авто-ретро-красота будет выставлена на Успенской площади 5 августа. Начало торжественной части в 13.00»,— написала Любовь Гречухина на своей странице ВКонтакте.

Ранее организаторы фестиваля сообщали, что фестиваль пройдет в закрытом формате «в связи со сложившейся обстановкой». Это предполагало отмену церемонии открытия на Успенской площади и автопробега. Однако накануне фестиваля власти все же разрешили провести «Мышкинский самоходЪ» по традиционному сценарию. Он пройдет с 4 по 6 агуста.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что летом 2023 года организаторы отменили музыкальный фестиваль «Dobrofest» из-за невозможности обеспечить безопасность участников и зрителей. Другие массовые мероприятия проходят в обычном режиме.

Антон Голицын