В Свердловской области грузовик въехал в многоквартирный дом

В Качканаре (Свердловская область) в результате массового ДТП грузовик въехал в стену жилого многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Инцидент произошел утром 28 июля на ул. Свердлова.

По предварительной информации, 38-летний водитель грузовика Freightliner» груженного асфальтоукладчиком, не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате он въехал в стоящие автомобили Volkswagen Tiguan и Hyundai Elantra, а затем в дом, на первом этаже которого находится офисное помещение.

В момент ДТП людей в легковых автомобилях не было. В результате инцидента никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

Установлено, что водитель грузовика был трезвый.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте