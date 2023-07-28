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В Ярославской области из-за сильного ветра отключилось электричество

В Тутаеве и Тутаевском районе Ярославской области из-за сильного ветра произошел обрыв линий электропередач. Об этом сообщает администрация района.

Работы на линии электропередач

Работы на линии электропередач

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работы на линии электропередач

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В связи с неблагоприятными погодными условиями произошло аварийное отключение электроэнергии, связанное с обрывом линий электропередач на нескольких улицах (Моторостроителей, Комсомольская, Дементьева), также в Артемьевском сельском поселении. На участках уже работают бригады»,— сообщили в администрации Тутаевского района.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 28 июля в Ярославской области ожидаются гроза с ливнями, шквалистым ветром и градом.

Антон Голицын

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