В Воронежских колониях планируют открыть шесть театральных студий

К сентябрю в шести исправительных учреждениях Воронежской области откроются театральные студии для осужденных. Об этом недавно заявил заместитель начальника УФСИН по региону Роман Горшков. Организация таких студий в местных колониях рассматривается как начальный этап подготовки к проведению Первого областного фестиваля любительского театрального искусства среди осужденных «Свобода творчества». Он должен состояться весной 2024 года при финансовой поддержке Росмолодежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Проект социальной адаптации осужденных методами театрального искусства за годы реализации в ИК-2 и СИЗО-3 зарекомендовал себя как действенный метод повышения дисциплины среди осужденных, их стремления к общественно-полезной деятельности и коллективному труду,– разъяснил Роман Горшков. – Естественно, любой положительный опыт необходимо тиражировать хотя бы на региональном уровне. Открытие театральных студий и последующее проведение фестиваля среди осужденных создаст хорошую площадку для здоровой конкуренции среди учреждений и повлечет за собой ответственный подход к занятиям».

По информации УФСИН, «первое, что предстоит сделать новоиспеченным артистам – пройти образовательную программу по обучающим материалам, созданным педагогами и командой проекта». Далее осужденным предложат выбрать пьесу для постановки и репетиционный процесс.

Также в ведомстве рассказали, что в доме культуры Острогожского района прошло совещание сотрудников подразделений УФСИН по Воронежской области, исполняющих наказания, не связанные с изоляцией от общества. В первом полугодии 2023 года на территории региона создано 14 мест для осужденных к принудительным работам. При этом ведется работа по организации «изолированного участка, функционирующего как исправительный центр на базе крупного промышленного предприятия». Всего пока в Воронежской области созданы пять подразделений, исполняющих уголовные наказания в виде принудительных работ, рассчитанных на 674 места.

Как культурно проводили досуг в белгородской колонии бывшие игроки сборной России по футболу, в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий