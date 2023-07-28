Мэр Краснодара поручил ускорить строительство батутного центра на улице Фадеева

Глава Краснодара Евгений Наумов поручил увеличить темпы и количество рабочих на стройплощадке батутного центра для учеников спортивной школы олимпийского резерва №3. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Для нас это важный и долгожданный объект. Только приступили к монтажным работам, а сдать ФОК мы должны к концу года. Батутный центр мы обязаны завершить в срок. И без каких-либо отговорок»,— отметил Евгений Наумов.

Сейчас на площадке на улице Фадеева, 421/1 выполняются строительно-монтажные работы. Учебно-тренировочные занятия в батутном зале будут проводить только для учеников спортшколы. Помимо основного зала там разместят тренажерный зал и медкабинет.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram