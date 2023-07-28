На Кубани прогнозируют грозу, град и подъем воды в реках

28 и 29 июля местами в Краснодарском крае прогнозируют сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23–28 м/с. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

На реках, малых реках и водотоках бассейна реках Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, а также реках Черноморского побережья от Анапы до Магри прогнозируется подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В связи с этим угроза подтоплений есть в Геленджике, Горячем Ключе, Апшеронском, Абинском, Белореченском, Лабинском, Мостовском, Курганинском, Отрадненском, Северском, Крымском и Туапсинском районах.

На участке от Анапы до Магри сохраняется опасность формирования смерчей над морем. Со второй половины ночи 28 июля в Сочи действует запрет на купание в море.

Татьяна Ручкина

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