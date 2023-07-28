Власти Ростова выявили отсутствие медперсонала и спасателей в семи КРЦ с бассейнами

Специалисты администрации Ростова-на-Дону обнаружили нарушения в обеспечении безопасности отдыхающих в семи городских культурно-развлекательных комплексах с открытыми бассейнами. Всего же на предмет соответсвия требованиям законодательства было проверено 26 объектов, сообщает пресс-служба администрации.

Комплексы проверяли на наличие спасателей, медиков и медицинских помещений. В результате, владельцам развлекательных комплексов с бассейнами было выдано четыре предостережения. Также с сотрудниками таких заведений проводились профилактические беседы.

«Материалы о выявленных нарушениях будут направлены в Роспотребнадзор для привлечения виновных к административной ответственности. Завтра профилактические рейды пройдут по оставшимся адресам», - цитирует пресс-служба главу администрации Алексея Логвиненко.

Напомним, решение о проверке всех открытых бассейнов в Ростове было принято после гибели четрехлетнего мальчика в аквапарке «Осьминожек» 26 июля.

Анастасия Назарова