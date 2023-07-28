Чистая прибыль «Россети Урал» за первое полугодие составила 9,8 млрд рублей

Выручка компании «Россети Урал» за первое полугодие в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) составила свыше 52,4 млрд руб., говорится в сообщении компании. Это на 9,8 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2022 года (рост на 23%). В компании пояснили увеличение выручки ростом тарифа на услуги по передаче электроэнергии, а также увеличением объема полезного отпуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Чистая прибыль «Россети Урал» составила 9,8 млрд руб. (на 7,1 млрд руб. больше первого полугодия 2022 года). «Увеличение чистой прибыли связано в основном с ростом выручки от услуг по передаче электроэнергии и увеличением сальдо доходов/расходов от переоценки финансовых активов (рост стоимости акций ПАО "Россети Ленэнерго")»,— говорится в сообщении.

Алексей Буров

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