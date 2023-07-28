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На Ямале на 126% перевыполнили план по расселению аварийного жилья

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) план федерального проекта по расселения аварийного жилья выполнен на 246%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. За четыре года и шесть месяцев в новые дома переехали более 34 тыс. жителей региона, расселена 531 тыс. кв. м непригодного жилья.

Ранее губернатор Дмитрий Артюхов поручил до 2025 года расселить 1 млн кв. м аварийного жилья. Для этого параллельно с выполнением федерального указа о расселении жилья, признанного аварийным до 2017 года, на Ямале расселяются дома, признанные таковыми позже.

Владельцы непригодного жилья на Ямале могут также получить соцвыплаты на покупку жилья в других регионах. Мера поддержки с прошлого года действует в Салехарде, в этом году заработала в Губкинском.

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