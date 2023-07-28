Гжатскую улицу закроют на капитальный ремонт

В августе текущего года улицу Гжатскую начнется капитальный ремонт. Работы пройдут на участке от проспекта Непокоренных до улицы Рериха. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

Всего будет отреставрировано 1,5 километра. Планируется, что участок от проспекта Непокоренных до улицы Гидротехников расширится до четырех полос. В рамках реставрации пройдет реконструкция инженерных сетей, узлов связи и контактной троллейбусной сети. Также в комитете заявили, что обустроят ливневую канализацию.

На улице установят наружное освещение, устроят широкие тротуары, а также добавят велодорожку. Работы должны завершиться до декабря 2024 года.

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