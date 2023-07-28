Свыше 25 млн фальшивых рублей изъяли белгородские оперативники у одного мужчины

На Белгородчине сотрудники ФСБ и МВД задержали 37-летнего местного жителя Андрея Фокина, который пытался сбыть на территории области более 25 млн фальшивых рублей. Также были изъяты клише и станки для нанесения на купюры водяных знаков и защитных лент. По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, оперативные мероприятия прошли утром 25 июля на Придорожной улице в селе Нижний Ольшанец. В отношении задержанного полиция возбудила уголовное дело об изготовлении, хранении, перевозке и распространении поддельных купюр (ч. 2 ст. 186 УК РФ, максимальное наказание - 12 лет лишения свободы).

По версии следствия, производство фальшивых денег господин Фокин организовал в своей квартире в пятиэтажном доме на улице Тельмана. С мая 2023 года он успел изготовить 5 тыс. поддельных пятитысячных купюр, считающиеся наиболее популярными у фальшивомонетчиков. Всего сотрудники УФСБ и УЭБиПК УМВД изъяли с места преступления 50 коробок, в каждой из которых находилось по 100 поддельных купюр, пять клише для нанесения защитной ленты на купюры, самодельный станок для нанесения водных знаков, ноутбук с программным обеспечением.

По официальным данным МВД, в минувшем году на территории региона более чем в половине случаев подделывались и сбывались банкноты номиналом именно 5 тыс. руб. За тот же период в области зарегистрировано 119 фактов сбыта поддельных денег. По сравнению с 2021 годом количество таких преступлений уменьшилось на 32%.

Сергей Толмачев