В Севастополе создали оперштаб для устранения последствий мощного ливня

В Севастополе ночью прошел сильный ливень, который подтопил территории и повалил деревья. По поручению губернатора региона Михаила Развожаева был создан совместный оперативный штаб «Севавтодора» и департамента горхозяйства, сообщил он в своем Telegram-канале.

Ночью были зафиксированы подтопления подъездов и протечка крыш в многоквартирных домах. Из-за ухудшения погодных условий на районных подстанциях отключалась электроэнергия в нескольких районах Севастополя. Пострадавших и повреждений в результате нет. Все управляющие компании информируют штаб о ситуации на своих территориях. Их аварийные бригады оперативно выезжали на места.

Ночью в городе от «Севавтодора» работали шесть бригад: 30 человек и 10 единиц техники. От ГУП «Водоканал» для очистки ливневой канализации на автовокзале к четырем штатным аварийным бригадам добавили столько же дополнительных.

Татьяна Ручкина

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