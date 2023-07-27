Главные новости за 27 июля. Кубань, Крым, Адыгея

ФСБ заявила о пресечении попытки спецслужб Украины устроить теракт на корабле Черноморского флота России, несущем высокоточное ракетное оружие. Задержанный рассказал спецслужбам, что ему пообещали деньги и украинское гражданство в обмен на совершение этого преступления.

Также ФСБ сообщила, что нашла следы взрывчатых веществ в трюме еще одного сухогруза, который шел через Керченский пролив в Ростов-на-Дону для погрузки зерна.

В Краснодаре направлено в суд уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы, устроившей танцы на Всесвятском кладбище.

Апелляционный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции, отказавшей учредителю строительной компании «Сады Киви» во взыскании 61 млрд руб. с Российской Федерации.

В Армавире собираются построить четырехзвездочный спа-отель и канатную дорогу. Инвестиции в проект составят 4 млрд руб.

В Адыгее в суд направили дело, возбужденное в отношении специалиста муниципального казенного учреждения, получавшего взятки от ритуальных агентств за подготовку мест на кладбище.

Розничная сеть «Магнит» открыла первый с 2021 года гипермаркет «Магнит Экстра». Суперстор появился в Москве. В столице подобные торговые объекты компания не запускала с 2015 года.

Под Тургеневским мостом нашли подозрительные мешки, из-за чего оцепили территорию. Полицейские выяснили, что это был строительный мусор.

«Анапа Водоканал» намерен ограничить в воде тех пользователей, которые используют ресурс не по назначению. Причина в том, что из-за засушливого лета объем добываемой воды упал.

Почти 16 тыс. жителей Краснодарского края состоят на учете за злоупотребление алкоголем. За пять лет их число снизилось на 40%.

В Краснодаре гадалку — мать шестерых детей отправили в колонию за мошенничество на 3,1 млн руб.

С 20:00 31 июля туристам и гражданским лицам запретят доступ на Арбатскую стрелку в Крыму.

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