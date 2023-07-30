Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

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|Локация
|Средняя стоимость (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика (%)
|Июль 2022
|Июнь 2023
|Июль 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|312,5
|303,2
|305,6
|0,80%
|-2%
|Санкт-Петербург
|210,4
|200,1
|202,3
|1,10%
|-4%
|Казань
|144
|145,8
|148,3
|1,70%
|3%
|Краснодар
|120,3
|123
|123,4
|0,30%
|3%
|Нижний Новгород
|116,5
|123,5
|123
|-0,40%
|6%
|Новосибирск
|110,2
|115,3
|116,4
|1,00%
|6%
|Ростов-на-Дону
|102,9
|113,6
|116,3
|2,40%
|13%
|Екатеринбург
|105,5
|113,6
|114,4
|0,70%
|8%
|Уфа
|100,8
|107,7
|109,9
|2,00%
|9%
|Самара
|101,7
|108,6
|109,5
|0,80%
|8%
|Красноярск
|96,6
|106,7
|108,2
|1,40%
|12%
|Омск
|85,6
|95,6
|96,6
|1,00%
|13%
|Пермь
|82,7
|92,4
|93,9
|1,60%
|14%
|Воронеж
|87,1
|90
|90,4
|0,40%
|4%
|Волгоград
|78,9
|88,5
|89
|0,60%
|13%
|Челябинск
|64,7
|77,9
|79,2
|1,70%
|22%
|Московская область
|160,1
|157,9
|158
|0,10%
|-1%
|Ленинградская область
|134,2
|126,5
|126
|-0,40%
|-6%