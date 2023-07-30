Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Локация Средняя стоимость (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%) Июль 2022 Июнь 2023 Июль 2023 За месяц За год Москва 312,5 303,2 305,6 0,80% -2% Санкт-Петербург 210,4 200,1 202,3 1,10% -4% Казань 144 145,8 148,3 1,70% 3% Краснодар 120,3 123 123,4 0,30% 3% Нижний Новгород 116,5 123,5 123 -0,40% 6% Новосибирск 110,2 115,3 116,4 1,00% 6% Ростов-на-Дону 102,9 113,6 116,3 2,40% 13% Екатеринбург 105,5 113,6 114,4 0,70% 8% Уфа 100,8 107,7 109,9 2,00% 9% Самара 101,7 108,6 109,5 0,80% 8% Красноярск 96,6 106,7 108,2 1,40% 12% Омск 85,6 95,6 96,6 1,00% 13% Пермь 82,7 92,4 93,9 1,60% 14% Воронеж 87,1 90 90,4 0,40% 4% Волгоград 78,9 88,5 89 0,60% 13% Челябинск 64,7 77,9 79,2 1,70% 22% Московская область 160,1 157,9 158 0,10% -1% Ленинградская область 134,2 126,5 126 -0,40% -6%