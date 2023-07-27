Задержанному по делу о попытке теракта на корабле ЧФ пообещали деньги и украинское гражданство

Подозреваемый в подготовке теракта на корабле Черноморского флота признался сотрудникам федеральной службы безопасности, что должен был получить деньги и украинское гражданство за совершение преступления. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С начала специальной военной операции, поддавшись пропаганде, был завербован службой безопасности Украины»,— сообщил задержанный.

Мужчина признался, что передавал украинским военным данные об участии кораблей Черноморского флота в СВО.

Ранее стало известно о задержании мужчины, готовившего теракт на одном из военных кораблей ЧФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 205, ст.222.1, ст. 275 и ст. 283 УК РФ (теракт, незаконный оборот взрывчатых веществ, госизмена и разглашение сведений, составляющих гостайну).

Анастасия Донскова

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