Власти Крыма еще не решили, как используют квартиру Зеленского

Решение об использовании национализированной квартиры семьи президента Украины Владимира Зеленского еще не принято. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на министерство имущественных и земельных отношений РК.

Жилое помещение в многоквартирном доме на улице Батурина в Ялте было национализировано в мае этого года. Глава республики Сергей Аксенов сообщал о возможной передаче имущества многодетным либо малообеспеченным семьям. В настоящее время квартира находится в госсобственности Крыма.

Ранее крымские власти приняли решение перевести в госсобственность региона Бахчисарайский цементный завод, солнечные электростанции и другие национализированные объекты.

Анастасия Донскова

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