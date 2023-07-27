В Керчи ликвидировали пробку на подъезде к Крымскому мосту

В Керчи ликвидировали часовую пробку на подъезде к Крымскому мосту. Об этом сообщил оперативный штаб РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

Очередь из автомобилей начала формироваться 27 июля около 08:00. Проезда ожидали 37 машин. Через час в пробке насчитывалось 167 транспортных средств, к 11:00 — 380. Время ожидания проезда превышало 1 час. Со стороны Тамани скопления автомобилей не наблюдалось.

По состоянию на 20:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений проезда к досмотровым пунктам нет.

Анастасия Донскова

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