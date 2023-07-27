В Крыму проконтролируют расследование убийства полицейского

Прокуратура Крыма взяла на контроль расследование убийства полицейского. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, сотрудник правоохранительных органов 26 июля был в отпуске. Известно, что полицейский стал участником бытового конфликта и получил травму головы. По данным МВД республики, правоохранителя ударили битой. Позднее от полученных увечий пострадавший скончался в больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Анастасия Донскова

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