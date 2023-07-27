Главные новости за 27 июля. Воронеж, Белгород, Орел, Тамбов

Во дворе частного дома в Верхнехавском районе Воронежской области упал беспилотник самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет.

Глава департамента ЖКХ Воронежской области Максим Зацепин покинул свой пост. Он может перейти на работу в «Россети».

В Тамбовской области расследуют массовое отравление едой из местного суши-бара, работающего под брендом «Суши Даром». По разным данным, количество пострадавших варьируется от 17 до 25 человек. Среди них могут быть дети.

Комбайнер пострадал при обстреле поселка Красное Шебекинского горокруга Белгородской области. Мужчина доставлен в больницу.

Три вакантных мандата депутатов Белгородской облдумы седьмого созыва передали Валентине Шатило, Дмитрию Желкевскому и Юрию Дьячкову. Им достались мандаты, от которых досрочно в июле отказались Ольга Павлова, Валерий Сергачев и Елена Бондаренко.

Ко Дню города в центре Орла появится архитектурная подсветка. До конца ноября ее планируют разместить на 30 зданиях города.

Выдачу гуманитарной помощи белгородцам сконцентрируют в пострадавшем из-за обстрелов в конце мая-начале июня Шебекине. Ранее ее выдавали преимущественно в Белгороде.

В Орловской области объявлены очередные торги по продаже имущества обанкротившегося завода цементно-стружечных плит ООО «Стемал». Активы предприятия попытаются продать двумя лотами общей стоимостью 907 млн руб.

Между Воронежем и Липецком запустят второй прямой поезд. Первые рейсы запланированы на 6 и 20 августа.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ, которым были утверждены лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года.