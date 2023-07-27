В Ярославле назвали перевозчиков-нарушителей

В Ярославле и Ярославском районе в июне сумма штрафов в отношении автобусных перевозчиков составила 2,3 млн руб. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Максим Авдеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По данным ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», в июне оштрафовали восемь компаний, выполняющих регулярные пассажирские перевозки. Штрафные санкции применялись за невыполнение объема работ по госконтрактам и по фактам нарушений, выявленных в рамках линейного контроля.

Больше всего штрафных санкций было начислено ООО «Первая пассажирская компания» (906 тыс. руб.) и ООО «Транспорт Ярославии» (889 тыс. руб.). Меньше всего нарушений выявили у ООО «Драйв» (5,5 тыс. руб.). Кроме того, ООО «Драйв» господин Авдеев внес в список перевозчиков, хорошо справляющихся с обязанностями.

«Средний процент выполнения рейсов вырос на 3,7% – в июне этот показатель достиг 93,6%. Лучше всего с обязанностями справлялись ООО «Гирфтранс» - 99,6%, ООО «Драйв» - 99,6%, а также ООО «ЯрБУС», ООО «СтарТранс», ИП Намазов А.Х»,— написал первый зампред, курирующий работу общественного транспорта.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в апреле-мае 2023 года перевозчики нарушили брутто-контракты более 4 тыс. раз. Сумма начисленных заказчиком штрафов превысила 4,5 млн руб. Чаще всего в замечаниях фигурировали ООО «Первая пассажирская компания», ООО «Транспорт Ярославии» и ООО «СтарТранс».

Алла Чижова