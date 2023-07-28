Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 28 июля

7:37. Утром 28 июля была пресечена попытка осуществить атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области, сообщило Минобороны РФ. Средствами ПВО БПЛА уничтожен, пострадавших и разрушений нет.

7:01. По оценке белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, во время обстрелов ВСУ села Муром Шебекинского городского округа, самые большие разрушения получил центр, где находятся администрация, ДК, детский сад, школа и ФАП. «Больше года мы не могли там ничего сделать, потому что были постоянные обстрелы в этой части села. Но сейчас определились с источником финансирования, работа идет»,- заявил глава региона.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 27 июля