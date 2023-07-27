ФСБ изъяла более 30 кг мефедрона в частном доме под Липецком

Более 30 кг мефедрона было изъято из подпольной лаборатории в деревне Бредихино Краснинского района Липецкой области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Уточняется, что лаборатория размещалась в частном доме. Там также были найдены порядка 1,6 тыс. литров химических веществ и прекурсоров, оборудование для производства наркотиков.

Возбуждено уголовное дело о «незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере» (ч.5 ст. 228.1 УК РФ — до 20 лет колонии). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее жителя Воронежской области приговорили к 16 годам колонии строгого режима за производство наркотиков. В его подпольной лаборатории было обнаружено в шесть раз меньше запрещенных веществ.

Алина Морозова

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