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На Кубани за год число ДТП с мототехникой выросло на четверть

В Краснодарском крае количество дорожных аварий с участием мототехники с начала года увеличилось на 4% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края

При этом число погибших увеличилось на 50%, пострадавших — на 11%.

«В ДТП со смертельным исходом в 17-ти случаях попали пилоты, управляющие спортивными мотоциклами, в 11-ти случаях – дорожными, еще в 3- случаях – эндуро»,— говорится в сообщении.

В общей сложности в крае с начала 2023 года произошло 273 ДТП при участии мотоциклов. При данных авариях погибли 33 человека, травмы получили 239 человек.

Анастасия Донскова

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