В Краснодаре из-за аварии на улице Трамвайной остановилось движение четырех трамваев

В Краснодаре из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Трамвайной остановилось движение четырех трамваев. Об этом сообщила пресс-служба МУП «КТТУ».

В простой попал транспорт, следующий по маршрутам №4, №5, №9 и №10. Сообщается, что пострадавший транспорт перегородил пути.

За сегодняшний день это уже второй случай простоя городских трамваев. При аналогичных обстоятельствах задержалось движение пять трамваях на улице Калинина. Сообщение восстановили в течение 10 минут.

Анастасия Донскова

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