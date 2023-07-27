Ярославская прокуратура добилась пожизненного срока для убийцы и насильника из Перми

Первый апелляционной суд согласился с доводами ярославской прокуратуры и ужесточил наказание для осужденного за грабеж и убийство 48-летнего жителя Пермского края. Ему назначен пожизненный срок. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в апреле 2023 года Ярославский областной суд признал виновным ранее судимого 48-летнего жителя Пермского края. В мае 2022 года подсудимый в поселке Горный Ростовского района нанес продавщице несколько ножевых ранений и похитил деньги. Женщина впоследствии скончалась. В Ярославле мужчина совершил насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование несовершеннолетней. Суд назначил мужчине наказание в виде 28 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Однако прокуратура подала апелляцию на приговор суда, настаивая на ужесточении наказания.

«В апелляционном представлении прокуратурой Ярославской области, указано, что, назначая наказание в виде лишения свободы на определенный срок, суд не учел исключительную опасность для общества осужденного, который совершил особо тяжкие преступления после побега из места отбывания наказания в виде принудительных работ. Таким образом, осужденный является лицом с устойчивыми общественно опасными интересами и поведением, с пренебрежением относится к интересам общества и правам человека»,— пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Сегодня судебная коллегия рассмотрела апелляцию и приняла решение усилить назначенное наказание до пожизненного лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

Алла Чижова