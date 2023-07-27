В Анапе не хватает воды, Водоканал просит жителей рационально использовать ресурс

«Анапа Водоканал» намерен ограничить в воде тех пользователей, которые используют ресурс не по назначению. Причина в том, что из-за засушливого лета объем добываемой воды упал, сообщает «Анапское Черноморье».

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Фото: anapa.bezformata.com Здание "Анапа Водоканал"

Фото: anapa.bezformata.com

«Сложная ситуация спровоцирована аномально засушливым летом, которое повлияло на объемы добываемых вод. При этом с начала курортного сезона выросло потребление ресурса. Но основной причиной усугубления ситуации служит садово-огородная деятельность и нецелевое использование питьевой воды», - говорится в сообщении.

Компания ведет мониторинг на территории курорта с целью выявления случаев нецелевого использования воды.

Ранее на сайте компании было размещено уведомление о введении временного ограничения водоснабжения для всех потребителей с. Сукко на период с 25 июля по 25 августа. «Это делается в связи со значительным увеличением потребителями водоразбора в пиковый период высокого курортного сезона, объем которого превышает максимальную производительность водозабора в с. Сукко», - пояснили в «Анапа Водоканал». Ограничения водоснабжения действует ежедневно в ночное время в период с 00:00 до 05:00 часов.

Андрей Ульченко

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