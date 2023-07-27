В Ярославской области стали делать больше двигателей и меньше экскаваторов

За шесть месяцев 2023 года промышленное производство в Ярославской области выросло на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Ярославльстат». Объем отгруженных товаров промышленности составил 300,4 млрд руб. (286,6 млрд годом ранее).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа моторного завода ПАО "Автодизель"

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Работа моторного завода ПАО "Автодизель"

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Рост обрабатывающих производств составил 15,2%. Самым значительным стало увеличение производства генераторных установок с двигателями внутреннего сгорания — на 52,1%. При этом двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств произвели больше на 34,2%.

Существенное падение показало производство кирпича — на 47% к уровню прошлого года. Лидером падения стал выпуск экскаваторов — на 75%. Их в регионе выпускает только одно предприятие — Komatsu. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне предприятие объявило о приостановке производства и сокращении сотрудников.

Антон Голицын