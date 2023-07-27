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В Ярославской области стали делать больше двигателей и меньше экскаваторов

За шесть месяцев 2023 года промышленное производство в Ярославской области выросло на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Ярославльстат». Объем отгруженных товаров промышленности составил 300,4 млрд руб. (286,6 млрд годом ранее).

Работа моторного завода ПАО "Автодизель"

Работа моторного завода ПАО "Автодизель"

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Работа моторного завода ПАО "Автодизель"

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Рост обрабатывающих производств составил 15,2%. Самым значительным стало увеличение производства генераторных установок с двигателями внутреннего сгорания — на 52,1%. При этом двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств произвели больше на 34,2%.

Существенное падение показало производство кирпича — на 47% к уровню прошлого года. Лидером падения стал выпуск экскаваторов — на 75%. Их в регионе выпускает только одно предприятие — Komatsu. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне предприятие объявило о приостановке производства и сокращении сотрудников.

Антон Голицын

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