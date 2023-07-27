Глава Кубани отчитал руководителей четырех районов за долгое проектирование детсадов

Около двух лет ушло на проектирование детских садов в Тбилисском, Белореченском, Отрадненском и Северском районах. Работа сдвинулась с места только после вмешательства краевых властей, об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на «часе контроля».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Такие задержки недопустимы. Руководители муниципальных образований, вы лично отвечаете за исполнение поручений на местах»,— сказал Вениамин Кондратьев. Он рекомендовал руководителям краевых ведомств и муниципалитетов края пересмотреть кадровый состав ответственных за строительство.

По словам вице-губернатора Сергея Власова, задержка вызвана долгим прохождением экспертиз. На сегодняшний момент все замечания по проектам устранены. Осенью начнут строительство детского сада в Тбилисском районе. До конца года завершат работы в Отрадненском районе, а в 2024 году сдадут детсад в Белореченском.

На совещании также обсудили другие проблемы, возникающие при строительстве социальных объектов. Участники мероприятия отметили, что в 90% случаев проблемы возникают там, где на объекты заходят подрядчики из других регионов, которые не могут сориентироваться на новом месте.

Андрей Ульченко

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