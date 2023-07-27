В Ярославской области 28 июля ожидаются гроза и град

В Ярославской области 28 июля ожидается гроза, а отдельные районы региона настигнут ливень, шквалистый ветер и град. Об этом сообщили в региональном департаменте безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с засором ливневых стоков и дренажных систем, затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, строительных кранов, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, увеличением количества случаев травматизма населения. Прогнозируется вероятность гибели сельскохозяйственных культур»,— говорится в сообщении департамента.

Алла Чижова