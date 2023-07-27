Жительницу Апшеронска осудили за убийство и кражу

Жительницу Апшеронска признали виновной в убийстве знакомого и краже. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным ведомства, вечером 18 февраля 2023 года женщина приехала за алкоголем в один из магазинов города. На месте она познакомилась с 65-летним мужчиной, который пригласил новую знакомую к себе. Уже на месте между ними произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленница ударила хозяина дома ножом не менее двух раз в область груди. После этого женщина ударила пострадавшего железной сковородой по голове и стала душить электрическим кабелем. Мужчина умер на месте от колото-резаной раны. После преступления фигурантка дела отправилась домой, где ее задержали правоохранители.

В ходе расследования было установлено, что в феврале текущего года злоумышленница похитила деньги из кассового аппарата пивного магазина. В ее отношении возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). На период следствия подозреваемую взяли под стражу.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.

Анастасия Донскова

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