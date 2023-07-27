Курские энергетики восстанавливают частично нарушенное вчерашней грозой электроснабжение

ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» восстанавливает электроснабжение потребителей, которое было частично нарушено после прошедшего по территории области 26 июля грозового фронта. Как пояснили в правительстве Курской области, в местном филиале «Россети Центр» «сохраняется особый режим работы».

Ликвидацией последствий непогоды занимаются 48 бригад из 107 человек. Они используют 50 единиц спецтехники. Кроме того, готов к работе 101 резервный источник электроснабжения. Их можно использовать, чтобы обеспечить электричеством обесточенные соцобъекты. Оперштаб непрерывно проводит мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки, подчеркнули в облправительстве.

Валерия Розбот

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