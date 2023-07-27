«Яндекс Погода»: в Черноземье 28 июля ожидаются облачность и осадки, до +32°

В пятницу, 28 июля, на территории регионов Черноземья ожидаются облачная погода и обильные осадки, а среднесуточная температура в зависимости от региона будет варьироваться от +21° до +32°. Такие данные приводит сервис «Яндекс Погода».

Теплее всего в пятницу будет жителям Тамбовской области — здесь ожидается малооблачная погода, а отметка термометра поднимется до +32°. В Белгородской, Курской и Орловской областях пройдут ливни, а температура достигнет +23°, +22° и +21° соответственно. Управления МЧС по Курской и Белгородской областям предупреждают, что 28 июля на территории регионов могут быть грозы и град с порывами ветра 15-20 м/c.

В Воронежской и Липецкой областях будет облачно с прояснениями, а температура поднимется до +28° и +29° соответственно.

Мария Старикова