Сочи вошел в число лидеров по уровню IQ городов по итогам 2022 года

Сочи вошел в число крупных городов — лидеров по уровню цифровизации муниципального хозяйства (IQ городов) по итогам 2022 года. Об этом сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В категории административных центров лидирующее положение занимает Ялта. В целом общероссийский показатель за минувший год вырос на 4,5%.

«Результаты расчета индекса позволяют оценить, насколько эффективно российские города проводят цифровую трансформацию, а также увидеть перспективные направления для их дальнейшего развития»,— отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Наряду с Сочи лидерами цифровизации среди крупных городов стали Тюмень, Смоленск, Белгород и Калининград. Годом ранее Краснодар занял 27-ю строчку в списке.

IQ городов — это индекс цифровизации городского хозяйства и инфраструктуры. Его разработали в Минстрое РФ совместно со специалистами МГУ имени Ломоносова. Рейтинг определяет уровень цифрового обеспечения сфер жизни каждого отдельно взятого города. Благодаря оценке городские власти получают информацию о состоянии городской инфраструктуры и экономики.

Анастасия Донскова

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