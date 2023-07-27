Симбиоз музыки и архитектуры для проекта Symphony 34

В соборе Святых Петра и Павла состоялось событие Symphony 34 при поддержке девелоперской компании MR Group. Гости мероприятия смогли насладиться симфонией Кирилла Рихтера в исполнении LS Orchestra при участии органиста Владимира Скоморохова. Связь классических музыкальных инструментов с электронными в стенах старинного храма послужила созданию динамичной атмосферы и глубокому погружению в эмоциональную палитру произведения.

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Программу мероприятия дополнило виртуозное выступление современного мультиинструменталиста Николы Мельникова. Артист исполнил авторские музыкальные композиции и импровизации, вдохновленные завораживающей аурой старейшего лютеранского прихода России. После выступления гости насладились теплым июльским вечером на уютной веранде Yauza Place под диджей-сет Николы Мельникова.

Елизавета Федутинова