Находящийся под следствием воронежец попался на попытке сбыта 400 граммов героина

Левобережный райсуд Воронежа рассмотрит уголовное дело «о покушении на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах группой лиц с использованием интернета» (ч.3 ст.30, п. «а», «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ, до 20 лет колонии). Обвиняемым выступает 38-летний местный житель, сообщила областная прокуратура. Его имя не раскрывается.

В сентябре 2022 года горожанин находился под следствием по подозрению в совершении двух преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. По версии следствия, воронежец «должных выводов для себя не сделал» и вместе с неустановленным соучастником попытался сбыть 400 г героина через тайники-закладки. Их действия были пресечены полицейскими.

Ранее бывшего первого замначальника воронежской таможни приговорили к трем годам условного лишения свободы за покупку наркотиков.

Алина Морозова

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