В Сочи запретили езду на электросамокатах в парках, скверах и на набережных

На курорте увеличили число зон, где запрещается езда на электросамокатах. Решение было принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sochi.ru Фото: sochi.ru

Теперь передвижение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) ограничено по ул. Навагинской, в парках, скверах и вдоль набережных. «Предстоит определить точки, где будут размещены запрещающие знаки и усилить совместные рейды с ГИБДД. После изменения законодательства пользователи СИМ стали полноценными участниками дорожного движения, а значит, ответственность должна быть соответствующая как у компаний проката, так и у их клиентов»,— сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.

Ранее в Сочи было запрещено размещение пунктов проката СИМ около организаций образования и спорта.

Андрей Ульченко

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