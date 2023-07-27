Два дома в сочинском селе Высокое остались без газа и горячей воды из-за долгов УК

В сочинском селе Высокое в домах 92/4 и 92/4 А на улице Ивановской около двух месяцев отключено горячее водоснабжение и газ из-за долгов управляющей компании. Об этом сообщает «Юга.ру».

Компания «Ваш дом» не выплатила около 156 тыс. руб. за подачу ресурса, несмотря на то что платежи от жителей многоквартирных домов на улице Ивановской поступали в срок. Задолженность образовалась в результате неверно поданных показаний. При этом сам поставщик коммунальных услуг лишился лицензии.

«Также эта управляющая компания не выполняет свои обязательства, за последние два месяца сами собственники скидываются и устраняют поломки дома, все чеки есть и подтверждающие фото, документы, а УК только присылает квитанции»,— говорится в сообщении.

Кроме того, по одному из адресов отсутствует договор поставки ресурса, а доступ к счетчикам специалистов компании-поставщика газа ограничен. В «Газпром Межрегионгаз Краснодар» отметили, что поставки возобновят при условии погашения возникшей задолженности.

Анастасия Донскова

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