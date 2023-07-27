Депздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП под Переславлем

В Переславле-Залесском госпитализированы пять человек после ДТП с 8 автомобилями и грузовиком. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в департаменте здравоохранения Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Переславском районе на трассе «М-8» произошло столкновение 8 автомобилей и грузовика. На месте работают сотрудники ГИБДД и прокуратуры.

В региональном департаменте здравоохранения рассказали, что всего было госпитализировано пять человек: четверо взрослых и один ребенок.

«У троих взрослых состояние средней тяжести, у одного пациента состояние тяжелое, находится в реанимации. Кроме того, госпитализирован один ребенок. Врачи оценивают его состояние, как средней тяжести. Всем оказывается медицинская помощь»,— рассказали в депздраве.

Алла Чижова