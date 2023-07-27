В Крыму уничтожат боеприпасы обезвреженных беспилотников

В Крыму утилизируют боеприпасы, оставшиеся после атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба правительства РК.

Мероприятия по уничтожению снарядов проведут в Красногвардейском районе республики. Как отметил глава района Василий Грабован, работы продлятся в течение двух-трех дней.

Ранее 24 июля в Крыму обезвредили 17 БПЛА, атаковавших полуостров. 14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ. 11 из них упали в акватории Черного моря, еще три — на территории полуострова. Еще три беспилотника уничтожили средствами ПВО.

Анастасия Донскова

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